Большинство жителей США поддерживают закрытие неба над Украиной и отказ от российской нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Жители США поддерживают закрытие неба над Украиной и призывают прекратить покупать российскую нефть и газ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Опрос, проведенный в четверг и пятницу, свидетельствует о том, что возмущение США растет по поводу вторжения России в Украину. Войска РФ все чаще обстреливают мирное население.
Опрос показал, что около 74% американцев, включая значительное большинство республиканцев и демократов, заявили, что США и их союзники по Организации Североатлантического договора должны ввести в Украине зону, запрещенную для полетов.
Двухпартийные 80% американцев заявили, что Соединенные Штаты должны прекратить покупать российскую нефть.
81% американцев считают, что Вашингтон должен ввести дополнительные санкции против России.
Около 77% респондентов заявили, что США должны конфисковать активы российских олигархов, связанных с президентом России Владимиром Путиным.
Также большинство респондентов в опросе Reuters/Ipsos — 72% — заявили, что США должны предоставить Украине оружие.
Напомним
Итальянская полиция конфисковала яхту, что принадлежит Алексею Мордашову, самому богатому человеку в России, который был занесен в черный список Европейским Союзом после нападения России на Украину.