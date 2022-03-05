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Большинство жителей США поддерживают закрытие неба над Украиной и отказ от российской нефти

Киев • УНН

 • 141590 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Жители США поддерживают закрытие неба над Украиной и призывают прекратить покупать российскую нефть и газ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Опрос, проведенный в четверг и пятницу, свидетельствует о том, что возмущение США растет по поводу вторжения России в Украину. Войска РФ все чаще обстреливают мирное население. 

Опрос показал, что около 74% американцев, включая значительное большинство республиканцев и демократов, заявили, что США и их союзники по Организации Североатлантического договора должны ввести в Украине зону, запрещенную для полетов.

Двухпартийные 80% американцев заявили, что Соединенные Штаты должны прекратить покупать российскую нефть.

81% американцев считают, что Вашингтон должен ввести дополнительные санкции против России.

Около 77% респондентов заявили, что США должны конфисковать активы российских олигархов, связанных с президентом России Владимиром Путиным.

Также большинство респондентов в опросе Reuters/Ipsos — 72% — заявили, что США должны предоставить Украине оружие.

Напомним

Итальянская полиция конфисковала яхту, что принадлежит Алексею Мордашову, самому богатому человеку в России, который был занесен в черный список Европейским Союзом после нападения России на Украину.

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