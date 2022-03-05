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Більшість жителів США підтримують закриття неба над Україною та відмову від російської нафти

Більшість жителів США підтримують закриття неба над Україною та відмову від російської нафти

Київ • УНН

 • 141594 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Жителі США підтримують закриття неба над Україною та закликають припинити купувати російську нафту та газ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі 

Опитування, проведене в четвер і п’ятницю, свідчить про те, що обурення США зростає з приводу вторгнення Росії в Україну. Війська РФ все частіше обстрілюють мирне населення. 

Опитування показало, що близько 74% американців, включаючи значну більшість республіканців і демократів, заявили, що США та їхні союзники по Організації Північноатлантичного договору повинні запровадити в Україні зону, заборонену для польотів.

Двопартійні 80% американців заявили, що Сполучені Штати повинні припинити купувати російську нафту. 

81% американців вважають, що Вашингтон повинен ввести додаткові санкції проти Росії.

Близько 77% респондентів заявили, що США мають конфіскувати активи російських олігархів, пов’язаних з президентом Росії Володимиром Путіним.

Також більшість респондентів в опитуванні Reuters/Ipsos — 72% — заявили, що США повинні надати Україні зброю.

Нагадаємо 

Італійська поліція конфіскувала яхту, що належить Олексію Мордашову, найбагатшій людині в Росії, який був занесений в чорний список Європейським Союзом після нападу Росії на Україну.

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