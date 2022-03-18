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Большинство задержанных диверсантов являются гражданами Украины - Монастирский

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что большинство задержанных диверсантов являются гражданами Украины. Об этом сообщает УНН.

Цитата

"Большинство являются гражданами Украины, которые определенное время получали вид на жительство и гражданство, приезжая из других стран, или выехав с ранее оккупированных территорий. Или даже те, кто находился здесь и в течение определенного времени каким - то образом пересекал границу с рф, там был завербован и потом выполнял определенные задачи", - заявил глава МВД Украины.

Денис Монастырский посоветовал гражданам обращать внимание на нетипичное поведение людей на улицах и из их окружения.

Министр также подчеркнул, что стоит следить за незнакомыми людьми, которые имеют оружие, но не являются бойцами ВСУ или тероборони. Также упомянул о внезапном возвращении некоторых соседей из-за границы.

В таких случаях гражданам следует сообщать на спецлинию Нацполіції Украины 102 или в Службу безопасности Украины.

Напомним

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