Большинство задержанных диверсантов являются гражданами Украины - Монастирский
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что большинство задержанных диверсантов являются гражданами Украины. Об этом сообщает УНН.
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"Большинство являются гражданами Украины, которые определенное время получали вид на жительство и гражданство, приезжая из других стран, или выехав с ранее оккупированных территорий. Или даже те, кто находился здесь и в течение определенного времени каким - то образом пересекал границу с рф, там был завербован и потом выполнял определенные задачи", - заявил глава МВД Украины.
Денис Монастырский посоветовал гражданам обращать внимание на нетипичное поведение людей на улицах и из их окружения.
Министр также подчеркнул, что стоит следить за незнакомыми людьми, которые имеют оружие, но не являются бойцами ВСУ или тероборони. Также упомянул о внезапном возвращении некоторых соседей из-за границы.
В таких случаях гражданам следует сообщать на спецлинию Нацполіції Украины 102 или в Службу безопасности Украины.
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