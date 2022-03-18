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Більшість затриманих диверсантів є громадянами України - Монастирський

Більшість затриманих диверсантів є громадянами України - Монастирський

Київ • УНН

 • 151141 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський у ефірі всеукраїнського телемарафону заявив, що більшість затриманих диверсантів є громадянами України. Про це повідомляє УНН.

Цитата

"Більшість є громадянами України, які певний час отримували посвідки на проживання та громадянство, приїжджаючи з інших країн, або виїхавши з раніше окупованих територій. Або навіть ті, хто перебував тут і протягом певного часу якимось чином перетинав кордон із рф, там був завербований і потім виконував певні завдання", - заявив глава МВС України.

Денис Монастирський порадив громадянам звертати увагу на нетипову поведінку людей на вулицях та з їхнього оточення.

Міністр також підкреслив, що варто пильнувати за незнайомими людьми, які мають зброю, але не є бійцями ЗСУ чи тероборони. Також згадав про раптове повернення деяких сусідів з-за кордону.

У таких випадках громадянам варто повідомляти на спецлінію Нацполіції України 102 або до Служби безпеки України.

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