Большинство уверено, что Украина сможет отразить возможное нападение России - опрос

Детали

По результатам опроса, 19% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую, 33% - как среднюю, 20% - как низкую, тогда как 25% считают, что нет никакой угрозы. Количество опрошенных, которые не видят угрозы, существенно различается по регионам: от 14% на Западе до 42% - на Востоке страны.

Вместе с тем, большинство опрошенных (64%) уверены, что Украина сможет отразить нападение, если вторжение России состоится. Треть - не уверены в этом. Количество опрошенных, которые верят в собственные Вооруженные силы, преобладает во всех регионах страны (относительно больше на Западе и в Центре, относительно меньше - на Востоке).

"За последние несколько дней оценка вероятности угрозы как высокой уменьшилась с 28 до 19%. В то же время, с 58 до 64% выросла уверенность граждан, что Украина сможет отразить нападение, если вторжение России произойдет", - указали авторы исследования.

Справочно

Опрос проводился 16-17 февраля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1722 респондента. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время".