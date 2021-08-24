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На востоке Украины главным государственным символом называют украинский паспорт - опрос

На востоке Украины главным государственным символом называют украинский паспорт - опрос

Киев  •  УНН

 • 44917 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Государственный флаг — главный символ Украины для 50% граждан. А для большинства жителей восточной Украины — украинский паспорт. Об этом свидетельствуют результаты исследования “Кто мы: исследование украинского общества к 30-летию независимости Украины”, информирует УНН.

Детали

По данным исследования, также 41% украинцев главным символом государства считают язык, 40% — гимн Украины, 31% — трезубец, 27% граждан выбирают вышиванку и 24% — украинские песни.

На Востоке больше вспоминают о неформальных символах — борщ, сало, вареники (30%), украинскую природу (13%). Кроме того, там чаще называют главным символом украинский паспорт — 12%. В то время как на Западе чаще выбирают формальные символы: флаг — 55%, гимн — 46%, трезубец — 39%, и язык — 53%.

По возрастному критерию существуют различия в определении главных символов Украины. Молодежь в возрасте от 18 до 30 лет гораздо чаще называет флаг (60%), гимн (52%), украинский язык (46%) и трезубец (36%). Однако люди в возрасте от 55 лет чаще указывают на такие символы, как украинские песни — 28%, борщ, сало, вареники — 24%.

Добавим

Исследование “Кто мы: исследование украинского общества к 30-летию Независимости Украины” проводили Украинский институт будущего и социологическая компания New Image Marketing Group с 17 июля по 1 августа 2021 на всей территории Украины.

Всего было опрошено 5000 граждан face-to-face в возрасте от 18 лет. Результаты репрезентативные, как на уровне всей страны, так и на уровне макрорегионов. Статистическая погрешность для выборочной совокупности на уровне всей страны с вероятностью 0.95 не превышает 1,41%, на региональном уровне — 3,16%.

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