Понад 70% українців пишаються громадянством України – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Громадянством України пишаються 72% українців. Про це свідчать результати опитування Фонду “Демократичні ініціативи”, інформує УНН.
Деталі
Абсолютна більшість опитаних (72%) швидше або дуже пишаються українським громадянством. Лише 18,5% заявили що швидше або зовсім не пишаються цим фактом.
Загалом упродовж останніх 19 років фіксують стійку тенденцію до зростання кількості тих, хто пишається або дуже пишається громадянством України.
59% опитаних вважають себе насамперед громадянами України. 19% ідентифікують себе з населеним пунктом, у якому живуть. Ще 11% насамперед ідентифікують себе з мешканцями регіону, в якому вони проживають.
Додамо
Фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва провів всеукраїнське опитування разом із соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня до 4 серпня 2021 року.
Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, крім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
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