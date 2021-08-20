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Понад 60% українців вважають, що Крим має входити до складу України – опитування

Понад 60% українців вважають, що Крим має входити до складу України – опитування

Київ • УНН

 • 16054 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Більшість українців переконана, що у майбутньому Крим має входити до складу України. Про це свідчать результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи", інформує УНН.

Деталі

За результатами опитування, 61% українців вважає, що Крим має входити до складу України. Цієї думки дотримується більшість громадян незалежно від статі, віку та регіону проживання.

Найменше політичне майбутнє Криму у складі України бачать люди віком від 60 років (54%) та мешканці східної України (47%). Найбільше ж у повернення Криму до складу України вірить молодь віком від 18 до 29 років (67%) та мешканці західної України (73%). Лише 6% громадян України вважають, що Крим має входити до складу Росії. 

Також 43% українців переконані, що у майбутньому територія Криму знову повернеться до складу України, 44% – вважає, що це малоймовірно чи взагалі неможливо. Із 2016 року на 11% знизилася частка людей, які вірять у повернення Криму. А серед респондентів, які вважають повернення території Криму неможливим чи малоймовірним, частка зросла на 7%.  

Найбільше у повернення Криму вірять на Заході країни – 61%, найменше – на Сході (31%). 

47% респондентів вважає, що територію Криму можливо повернути до складу України за допомогою запровадження жорсткіших міжнародних санкцій проти Росії. 

46% українців вважає, що потрібно підвищувати загальний рівень добробуту в Україні, який приваблюватиме жителів Криму.

Найменше українці вірять в успіх переговорів із Російською Федерацією (12%) та цілковитої ізоляції окупованого Криму й припинення будь-яких контактів (13%).

Зауважимо, що 57% опитаних підтримують утворення на території Криму кримськотатарської національної автономії після звільнення від російської окупації. Водночас 61% підтримує законодавче закріплення статусу кримськотатарського народу як корінного народу України.

Додамо

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва провів всеукраїнське опитування разом із соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня до 4 серпня 2021 року.

Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, крім Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Понад 60% українців не хочуть працювати за кордоном – опитування

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