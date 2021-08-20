Более 60% украинцев считают, что Крым должен входить в состав Украины – опрос

Детали

По результатам опроса, 61% украинцев считает, что Крым должен входить в состав Украины. Этого мнения придерживается большинство граждан независимо от пола, возраста и региона проживания.

Меньше всего политическое будущее Крыма в составе Украины видят люди в возрасте от 60 лет (54%) и жители восточной Украины (47%). Больше всего в возвращение Крыма в состав Украины верит молодежь в возрасте от 18 до 29 лет (67%) и жители западной Украины (73%). Лишь 6% граждан Украины считают, что Крым должен входить в состав России.

Также 43% украинцев убеждены, что в будущем территория Крыма снова вернется в состав Украины, 44% - считает, что это маловероятно или вообще невозможно. С 2016 года на 11% снизилась доля людей, которые верят в возвращение Крыма. А среди респондентов, которые считают возвращение территории Крыма невозможным или маловероятным, доля возросла на 7%.

Больше всего в возвращение Крыма верят на Западе страны - 61%, меньше - на Востоке (31%).

47% респондентов считает, что территорию Крыма возможно вернуть в состав Украины с помощью введения жестких международных санкций против России.

46% украинцев считает, что нужно повышать общий уровень благосостояния в Украине, который будет привлекать жителей Крыма.

Меньше всего украинцы верят в успех переговоров с Российской Федерацией (12%) и полной изоляции оккупированного Крыма и прекращение любых контактов (13%).

Отметим, что 57% опрошенных поддерживают создание на территории Крыма крымскотатарской национальной автономии после освобождения от российской оккупации. В то же время 61% поддерживает законодательное закрепление статуса крымскотатарского народа как коренного народа Украины.

Добавим

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива провел всеукраинский опрос вместе с социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года.

Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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