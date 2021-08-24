На сході України головним державним символом називають український паспорт – опитування

Деталі

За даними дослідження, також 41% українців головним символом держави вважають мову, 40% — гімн України, 31% — тризуб, 27% громадян обирають вишиванку та 24% — українські пісні.

На Сході більше згадують про неформальні символи — борщ, сало, вареники (30%), українську природу (13%). Крім того, там частіше називають головним символом український паспорт — 12%. Водночас як на Заході частіше обирають формальні символи: прапор — 55%, гімн — 46%, тризуб — 39%, і мову — 53%.

За віковим критерієм існують розбіжності у визначенні головних символів України. Молодь віком від 18 до 30 років набагато частіше називає прапор (60%), гімн (52%), українську мову (46%) та тризуб (36%). Натомість люди віком від 55 років частіше вказують на такі символи, як українські пісні — 28%, борщ, сало, вареники — 24%.

Додамо

Дослідження “Хто ми: дослідження українського суспільства до 30-річчя Незалежності України” проводили Український інститут майбутнього та соціологічна компанія New Image Marketing Group із 17 липня до 1 серпня 2021 року на всій території України.

Загалом було опитано 5000 громадян face-to-face віком від 18 років. Результати є репрезентативними, як на рівні всієї країни, так і на рівні макрорегіонів. Статистична похибка для вибіркової сукупності на рівні всієї країни з ймовірністю 0.95 не перевищує 1,41%, на регіональному рівні — 3,16%.

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