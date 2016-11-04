По результатам опроса, большинство украинцев братскими называют все народы, кроме русского.

"Я живу во Львове, и поляки мне относительно родные. Грузины относительно родные, потому что они к нам относятся лояльно. Я людей знаю из этих стран, они мне импонируют. А вот с русскими, с которыми я общаюсь последние 2-3 года, очень сложно найти общий язык. Они настолько агрессивно настроены", - поделилась жительница Львова.

Некоторые люди заметили, что братским может быть любой народ.

"Бессмысленно говорить о таком понятии как "братский народ". В целом, все люди должны друг к другу хорошо относиться. Учить иностранные языки, общаться. Не должно быть никаких границ", - отметила респондентка.