Большинство украинцев братскими называют все народы, кроме русского
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. До Революции достоинства и начала конфликта на Донбассе подавляющее большинство украинцев считали граждан России братьями. Изменилось ли сейчас отношение к восточным соседям, и какой народ является наиболее братским для украинцев. Об этом корреспондент УНН поинтересовался у киевлян и гостей столицы.
По результатам опроса, большинство украинцев братскими называют все народы, кроме русского.
"Я живу во Львове, и поляки мне относительно родные. Грузины относительно родные, потому что они к нам относятся лояльно. Я людей знаю из этих стран, они мне импонируют. А вот с русскими, с которыми я общаюсь последние 2-3 года, очень сложно найти общий язык. Они настолько агрессивно настроены", - поделилась жительница Львова.
Некоторые люди заметили, что братским может быть любой народ.
"Бессмысленно говорить о таком понятии как "братский народ". В целом, все люди должны друг к другу хорошо относиться. Учить иностранные языки, общаться. Не должно быть никаких границ", - отметила респондентка.