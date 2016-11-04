Більшість українців братніми називають усі народи, крім російського
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. До Революції гідності та початку конфлікту на Донбасі переважна більшість українців вважала громадян Росії братами. Чи змінилося зараз ставлення до східних сусідів, і який народ є найбільш братнім для українців. Про це кореспондент УНН поцікавився у киян та гостей столиці.
За результатами опитування, більшість українців братніми називають усі народи, крім російського.
"Я живу у Львові, і поляки мені відносно рідні. Грузини відносно рідні, тому що вони до нас ставляться лояльно. Я людей знаю з цих країн, вони мені імпонують. А от з росіянами, з якими я спілкуюся останні 2-3 роки, дуже складно знайти спільну мову. Вони настільки агресивно налаштовані", – поділилася жителька Львова.
Деякі люди зауважили, що братським може бути будь-який народ.
"Безглуздо говорити про таке поняття як "братський народ". В цілому, всі люди повинні один до одного добре ставитися. Вчити іноземні мови, спілкуватися. Немає бути ніяких кордонів", – зауважила респондентка.