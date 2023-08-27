Большинство пилотов будут обучаться на F-16 в тех странах, которые предоставят площадки - Игнат

Цитата

«Большинство наших летчиков будут учиться в тех странах, которые нам предоставят площадки. США готовы это делать, там лучшая база», - заявил представитель ВС ВСУ.

Детали

Он добавил, что в США лучшая база для подготовки пилотов. Но кроме самих F-16, Украине нужно предоставить все виды боеприпасов, бомб для этого самолета, потому что «кроме самолетов, нужно орудие для утилизации российского хлама».

По словам Игната, авиация – это непрерывный процесс подготовки. "Мы можем обучить всех, кто имеет соответствующий уровень подготовки и готов защищать страны. Тот ресурс, который есть сегодня, будет, пожалуй, направлен на подготовку на западные самолеты. Готовить нужно молодежь с перспективой на будущее", – отметил спикер командования ВС.

С начала войны в 2014 году Минскими соглашениями было договорено о прекращении применения авиации на востоке нашей страны. Но внутри страны летчиков продолжали обучать. «С начала войны в 2014 году до полномасштабного вторжения летными бригадами осуществлялось по 2-4 летных смен в неделю, днем и ночью. Это дало нам возможность подготовить летчиков. Сейчас же внутри страны тренировочные полеты невозможны», - отметил Игнат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Пентагоне подтвердили готовность начать обучение украинских пилотов на F-16