Більшість пілотів будуть навчатися на F-16 у тих країнах, які нададуть майданчики - Ігнат

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«Більшість наших льотчиків будуть навчатись в тих країнах, які нам нададуть майданчики. США готові це робити, там найкраща база», - заявив речник ПС ЗСУ.

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Він додав, що в США найкраща база для підготовки пілотів. Але крім самих F-16, Україні потрібно надати всі види боєприпасів, бомб для цього літака, бо «окрім літаків, потрібне знаряддя для утилізації російського мотлоху».

За словами Ігната, авіація – це невпинний процес підготовки. "Ми можемо навчити всіх, хто має відповідний рівень підготовки і готовий захищати країни. Той ресурс, який є сьогодні, буде, мабуть, направлений на підготовку на західні літаки. Готувати потрібно молодь з перспективою на майбутнє", – зазначив речник командування ПС.

Від початку війни у 2014 році Мінськими угодами було домовлено про припинення застосування авіації на сході нашої країни. Але всередині країні льотчиків продовжували навчати. «Від початку війни в 2014 році до повномасштабного вторгнення зльотними бригадами здійснювалось по 2-4 льотних змін на тиждень, вдень і вночі. Це дало нам змогу підготувати льотчиків. Зараз же всередині країни тренувальні польоти неможливі», - зазначив Ігнат.

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