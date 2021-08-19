Более половины украинцев не жалеют о распаде СССР - опрос

Детали

По результатам опроса, 61% опрошенных не жалеют сейчас о распаде Советского Союза, зато 32% — жалеют. Больше всего таких на юго-востоке страны, среди представителей старшего поколения, менее обеспеченных.

Ностальгируют по Советскому союзу также те, кто не поддержал бы провозглашение Независимости, а также люди, которые считают свои лучшие времена уже в прошлом. Различия в отношении к советскому прошлому среди населения России и Украины диаметрально противоположные. Если за последние десять лет уровень ностальгии по советскому прошлому в Украине постепенно снижается, то в России — растет.

Влияние советского периода на развитие Украины 52% оценили как нейтральное, 23% — как отрицательное, 18% — положительное.

Полярные оценки (и отрицательные, и положительные) дают представители старшего поколения. Среди молодых доминирует нейтральная позиция, поскольку для них период СССР — это информация из учебника истории, а не реальный опыт.

Свобода слова (77%) и условия для самореализации (64%) — сферы которые, по мнению опрошенных, лучше развиты в современной Украине, по сравнению с советским периодом. Зато, оценки уровня жизни разделились поровну: по 43% считают, что он был лучше как во времена Советского союза, так и в современной Украине.

Младшие считают, что сегодня лучше, старшие — наоборот. По оценке уровня медицины и образования современная Украина пока “уступает” советскому прошлому. Только те, кто родился в независимой Украине, считают, что уровень медицинских и образовательных услуг сегодня лучше. Старшие же, наоборот, оценивают современную медицину и образование значительно хуже.

Несмотря на то, что сравнение уровня жизни в современной Украине и СССР имеет полярные оценки, возвращение к плановой экономике поддерживают лишь 27% опрошенных. Две трети выступают за рыночные отношения. Интересно, что в возрастном распределении различий гораздо меньше, чем в имущественном: чем богаче опрошенные, тем чаще они высказываются за свободный рынок.

Добавим

Опрос провела социологическая группа “Рейтинг” к 30-летию независимости Украины. Цель — изучить особенности мышления и стиля жизни украинцев, их ценностный мир, мотивацию, оценки самих себя и Украину.

Исследования проводились с 20 июля по 9 августа 2021 года среди населения Украины в возрасте от 16 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине — не более 1,0%, по области — не более 4%.