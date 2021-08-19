Більше половини українців не жалкують про розпад СРСР – опитування

Деталі

За результатами опитування, 61% опитаних не жалкують зараз про розпад Радянського Союзу, натомість 32% — жалкують. Найбільше таких на південному сході країни, серед представників старшого покоління, менш забезпечених.

Ностальгують за Радянським союзом також ті, хто не підтримав би проголошення Незалежності, а також люди, які вважають свої найкращі часи вже в минулому. Відмінності у ставленні до радянського минулого серед населення Росії та України є діаметрально протилежними. Якщо за останні десять років рівень ностальгії за радянським минулим в Україні поступово знижується, то в Росії — зростає.

Вплив радянського періоду на розвиток України 52% оцінили як нейтральний, 23% — як негативний, 18% — позитивний.

Полярні оцінки (і негативні, і позитивні) дають представники старшого покоління. Серед наймолодших домінує нейтральна позиція, оскільки для них період СРСР — це інформація з підручника історії, а не реальний досвід.

Свобода слова (77%) та умови для самореалізації (64%) — сфери які, на думку опитаних, краще розвинені в сучасній Україні, у порівнянні з радянським періодом. Натомість, оцінки рівня життя розділилися порівну: по 43% вважають, що він був кращий як за часів Радянського союзу, так і в сучасній Україні.

Молодші вважають, що сьогодні краще, старші — навпаки. За оцінкою рівня медицини та освіти сучасна Україна поки “поступається” радянському минулому. Лише ті, хто народився в Незалежній Україні, вважають, що рівень медичних та освітніх послуг сьогодні кращий. Старші ж, навпаки, оцінюють сучасну медицину та освіту значно гірше.

Попри те, що порівняння рівня життя в сучасній Україні та СРСР має полярні оцінки, повернення до планової економіки підтримують лише 27% опитаних. Дві третини виступають за ринкові відносини. Цікаво, що у віковому розподілі відмінностей значно менше, аніж у майновому: чим багатші опитані, тим частіше вони висловлюються за вільний ринок.

Додамо

Опитування провела соціологічна група “Рейтинг” до 30-річчя незалежності України. Мета — вивчити особливості мислення та стилю життя українців, їхній ціннісний світ, мотивацію, оцінювання самих себе та України.

Дослідження проводили з 20 липня до 9 серпня 2021 року серед населення України віком від 16 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: по Україні — не більше ніж 1,0%, по області — не більше ніж 4%.