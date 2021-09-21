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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113907 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110779 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109459 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Больше половины украинцев не путешествуют по Украине с целью туризма

Больше половины украинцев не путешествуют по Украине с целью туризма

Киев  •  УНН

 • 12944 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Более 60% украинцев не рассматривают города Украины для туризма. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", сообщает УНН.

Детали

По результатам опроса, 32% украинцев за последние два года путешествовали по Украине с целью туризма, 68% — не имели такого опыта. Среди тех, кто путешествовал, в основном: жители Киева, молодежь, состоятельные люди и те, у кого есть автомобиль.

Самые популярные направления внутреннего туризма в Украине:

  • Карпаты — 55%;
  • морские курорты Юга — 48%;
  • природные достопримечательности — 37%;
  • интересные города — 26%;
  • места исторических событий, сражений — 17%.

Отдых в Карпатских горах в основном выбирают жители Запада и Центра Украины, а морские курорты — украинцы из южных и восточных регионов.

Добавим

Опрос проводили с 10 по 13 сентября 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Напомним

Украинцы назвали Винницу, Луцк и Ивано-Франковск лучшими городами Украины по качеству услуг.

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