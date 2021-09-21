Больше половины украинцев не путешествуют по Украине с целью туризма
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Более 60% украинцев не рассматривают города Украины для туризма. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", сообщает УНН.
Детали
По результатам опроса, 32% украинцев за последние два года путешествовали по Украине с целью туризма, 68% — не имели такого опыта. Среди тех, кто путешествовал, в основном: жители Киева, молодежь, состоятельные люди и те, у кого есть автомобиль.
Самые популярные направления внутреннего туризма в Украине:
-
- Карпаты — 55%;
-
- морские курорты Юга — 48%;
-
- природные достопримечательности — 37%;
-
- интересные города — 26%;
-
- места исторических событий, сражений — 17%.
-
Отдых в Карпатских горах в основном выбирают жители Запада и Центра Украины, а морские курорты — украинцы из южных и восточных регионов.
Добавим
Опрос проводили с 10 по 13 сентября 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.
Напомним
Украинцы назвали Винницу, Луцк и Ивано-Франковск лучшими городами Украины по качеству услуг.