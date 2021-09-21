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Більше половини українців не подорожує Україною з метою туризму

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 • 12952 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Понад 60% українців не розглядають міста України для туризму. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує УНН.

Деталі

За результатами опитування, 32% українців протягом останніх двох років подорожували Україною з метою туризму, 68% — не мали такого досвіду. Серед тих, хто подорожував, здебільшого: мешканці Києва, молодь, заможні люди та ті, хто має авто.

Найпопулярніші напрямки внутрішнього туризму в Україні:

  • Карпати — 55%;
  • морські курорти Півдня — 48%;
  • природні пам’ятки — 37%;
  • цікаві міста — 26%;
  • місця історичних подій, битв — 17%.

Відпочинок в Карпатських горах здебільшого обирають жителі Заходу та Центру України, а морські курорти — українці з південних та східних регіонів.

Додамо

Опитування проводили з 10 до 13 вересня 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 1,8%.

Нагадаємо

Українці назвали Вінницю, Луцьк та Івано-Франківськ найкращими містами України за якістю послуг.

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