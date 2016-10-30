Более полумиллиона человек уже проголосовали на президентских выборах в Молдове

Так, уже проголосовали на президентских выборах 17,79% избирателей.

При этом пресс-служба ЦИК Молдовы сообщила, что по состоянию на 10 утра были открыты все избирательные участки. Нарушений и инцидентов на зафиксировали.

Напомним, впервые за 20 лет в Молдове проходят прямые президентские выборы.

Выборы завершатся в 21:00. Они будут считаться состоявшимися, если в них примет участие треть от общего числа избирателей, включенных в списки (более 3,2 млн человек).

В избирательные бюллетени внесены девять кандидатов.

Фаворитами президентской гонки практически все опросы называют двух оппозиционеров - лидера, который выступает за сближение с Россией от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игоря Додона и единого кандидата от проевропейской оппозиции, главу Партии действия и солидарности (ПДС) Майю Санду.