Более полумиллиона человек уже проголосовали на президентских выборах в Молдове
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. На президентских выборах в Молдове уже проголосовали 505 509 человек. Об этом сообщает ЦИК Молдовы на своей странице в Fаcebook, передает УНН.
Так, уже проголосовали на президентских выборах 17,79% избирателей.
При этом пресс-служба ЦИК Молдовы сообщила, что по состоянию на 10 утра были открыты все избирательные участки. Нарушений и инцидентов на зафиксировали.
Напомним, впервые за 20 лет в Молдове проходят прямые президентские выборы.
Выборы завершатся в 21:00. Они будут считаться состоявшимися, если в них примет участие треть от общего числа избирателей, включенных в списки (более 3,2 млн человек).
В избирательные бюллетени внесены девять кандидатов.
Фаворитами президентской гонки практически все опросы называют двух оппозиционеров - лидера, который выступает за сближение с Россией от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игоря Додона и единого кандидата от проевропейской оппозиции, главу Партии действия и солидарности (ПДС) Майю Санду.