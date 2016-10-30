Більше півмільйона осіб вже проголосували на президентських виборах у Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На президентських виборах у Молдові вже проголосували 505 509 осіб. Про це повідомляє ЦВК Молдови на своїй сторінці у Fаcebook, передає УНН.
Так, вже проголосували на президентських виборах 17,79% виборців.
При цьому прес-служба ЦВК Молдови повідомила, що станом на 10 ранку були відкриті усі виборчі дільниці. Порушень та інцидентів на зафіксовано.
Нагадаємо, вперше за 20 років у Молдові відбуваються прямі президентські вибори.
Вибори завершаться о 21:00. Вони будуть вважатися такими, що відбулися, якщо в них візьме участь третина від загального числа виборців, включених до списків (понад 3,2 млн осіб).
До виборчих бюлетенів внесено дев’ять кандидатів.
Фаворитами президентських перегонів практично всі опитування називають двох опозиціонерів — лідера, який виступає за зближення з Росією від Партії соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ) Ігоря Додона і єдиного кандидата від проєвропейської опозиції, главу Партії дії і солідарності (ПДС) Майю Санду.