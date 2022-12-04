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Больше пиара Офиса Президента, чем обогрева, - СМИ провели расследование по «пунктам несокрушимости»

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. «Пункты несокрушимости» – не новая идея, а просто громкое название традиционных пунктов обогрева, которые в Украине открывали каждую зиму. Но сейчас «под идею Банковой» местные власти вынуждены тратить большие средства из местных бюджетов. К тому же, реализация этого проекта сопровождается нецелевыми расходами. Об этом идет речь в журналистском расследовании издания «Главком» под названием «Пункты несокрушимого пиара. Что происходит за кулисами громкой инициативы президента».

Цитата

«На первый взгляд, идея действительно нужная и актуальная. С одной стороны, это возможность для менее защищенных людей, переселенцев с оккупированных территорий, пережить сверхтяжелую зиму в приемлемых условиях, с пониманием, что в критический момент есть место, где они могут получить помощь. Но с другой, по сути, ничего нового на Банковой не придумали, каждую зиму в Украине открывались пункты обогрева, просто тогда для них еще не придумали громкого названия. К тому же при реализации этого проекта наблюдаются перекосы, которые ставят под сомнение первоначальные добрые намерения», - говорится в публикации.

Детали

Как рассказал «Главкому» чиновник одной из облгосадминистраций на Западе страны, все финансирование повесили на местные бюджеты, бизнес и волонтеров. Никакой специальной государственной программы под это не предусматривается. А по словам заместителя мэра одного из городов, далеко не все требования Банковой по «пунктам несокрушимости» экономически обоснованы.

Также журналисты выяснили, что Хмельницкая ОГА планирует потратить около 80 тыс. грн на рекламу этих пунктов – 49,6 тыс. грн на брошюры о них и 28,8 тыс. грн на баннеры.

Кроме того, многие «пункты несокрушимости» запланированы там, где они совсем не нужны.

«Важно разграничить понятие пиара и заботы о людях. Зачем организовывать пункты несокрушимости в громадах, которые по своей сути являются обычными селами? Разве кто-нибудь в селе пойдет в школу греться? Люди в своих домах разожгут печки и котлы, которые работают без электроэнергии, и переживут холода. При этом на уровне центральной власти стоит четкая задача – открывать «Пункты несокрушимости» в таких громадах», – посетовал один из заместителей городского головы.

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