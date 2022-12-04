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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Більше піару Офісу Президента, ніж обігріву, - ЗМІ провели розслідування щодо «пунктів незламності»

Більше піару Офісу Президента, ніж обігріву, - ЗМІ провели розслідування щодо «пунктів незламності»

Київ • УНН

 • 2587448 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. «Пункти незламності» - не нова ідея, а просто гучна назва традиційних пунктів обігріву, які в Україні відкривали щозими. Але зараз «під ідею Банкової» місцева влада змушена витрачати великі кошти з місцевих бюджетів. До того ж реалізація цього проєкту супроводжується нецільовими витратами. Про це йдеться у журналістському розслідуванні видання «Главком» під назвою «Пункти незламного піару. Що відбувається за кулісами гучної ініціативи президента».

Цитата

«На перший погляд, ідея дійсно потрібна і актуальна. З одного боку, це – можливість для менш захищених людей, переселенців з окупованих територій, пережити надважку зиму у прийнятних умовах, із розумінням, що у критичний момент є місце, де вони можуть отримати допомогу. Та з іншого, по суті, нічого нового на Банковій не вигадали, щозими в Україні відкривались пункти обігріву, просто тоді для них не вигадали гучної назви. До того ж при реалізації цього проєкту спостерігаються перекоси, які ставлять під сумнів початкові добрі наміри», - йдеться у публікації.

Деталі

Як розповів «Главкому» топпосадовець однієї з облдержадміністрацій на Заході країни, все фінансування повісили на місцеві бюджети, бізнес та волонтерів. Жодної спеціальної державної програми під це не передбачається. А за словами заступника мера одного з міст, далеко не всі вимоги Банкової щодо «пунктів незламності» економічно обґрунтовані.

Також журналісти з’ясували, що Хмельницька ОДА планує витратити майже 80 тис. грн. на рекламу цих пунктів – 49,6 тис. грн. на брошури про них і 28,8 тис. грн. на банери.

Крім того, багато «пунктів незламності» заплановані там, де вони зовсім не потрібні.

«Важливо розмежовувати поняття піару та турботи за людей. Для чого організовувати пункти незламності у громадах, які за своєю суттю є звичайними селами? Хіба хтось у селі піде до школи грітися? Люди у власних домівках розпалять грубки та котли, які працюють без електроенергії, і переживуть холоди. При цьому на рівні центральної влади стоїть чітке завдання – відкривати «Пункти незламності» у таких громадах», – поскаржився один із заступників міського голови.

Українські Національні Новини

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