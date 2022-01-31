Больше ученых и женщин: утвержден состав 27-й экспедиции на станцию “Академик Вернадский”

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“За время украинских антарктических экспедиций количество зимовщиков изменялась от 10 до 15 человек, но в последние годы отбирали именно 12 — пятеро из команды жизнеобеспечения станции и семеро ученых. В этот же раз мы решили усилить научную часть команды, поэтому в 27-й УАЕ будет 14 участников: 9 ученых, по 3 на каждое направление — геофизика, метеорология, биология, и традиционно врач, повар, дизелист, механик и сисадмин”, — рассказал директор НАНЦ Евгений Дикий.

Детали

Он пояснил, что увеличение количества ученых позволит Украине развивать научные исследования в Антарктике, которые сейчас являются особенно актуальными для всего мира. За последние годы были значительно усилены возможности исследований на станции: модернизирована биологическая лаборатория, установлен ряд новых приборов для метеорологических и геокосмических измерений. Эти новые возможности обусловили необходимость расширить научную группу.

В частности, одной из задач метеорологов 27-й УАЭ является участие в крупном международном проекте “Год полярных предсказаний”. Другая задача экспедиции — расширение программы наблюдений озонового слоя, поскольку последний год оказался аномальным и “озоновая дыра” вела себя непредсказуемо (об этом напишем отдельно).

Как сообщили в НАНЦ, на решение увеличить состав зимовки повлияли климатические изменения, ведь теперь весна на “Вернадском” начинается раньше, чем туда может добраться летний сезонный отряд ученых, поэтому значительно возрастает нагрузка на биологов-зимовальщиков.

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Возглавит 27-м УАЕ один из опытнейших украинских полярников — геофизик Юрий Отруба. Он уже 6 раз зимовал на “Вернадском” и в предыдущей, 25-й УАЭ, не только проводил исследования, но и был бейскомандером, то есть руководителем экспедиции.

Среди 14 участников 11 мужчин и три женщины — две метеорологини и одна биологиня. С тех пор, как в 2018-м НАНЦ возобновил возможность участия женщин в годовых экспедициях после почти 20-летнего перерыва, это будет наибольшее количество участниц на зимовке. До этого в 24 — й УАЭ работали две женщины - ученый и врач, а в 25-й и 26 — й по одной - ученые в области геофизики и биологии соответственно.

Средний возраст членов 27-й УАЭ — 36 лет: старшему исполнилось 50, а младшему — 21. Сейчас он является одним из самых молодых участников всех украинских антарктических экспедиций (до этого был только один полярник, что отправился на станцию в 21 год). С 14 будущих зимовщиков 6 уже работали в летних экспедициях на “Вернадском”, а для 8 это будет первый такой опыт.

Напоминаем

Для отбора участников 27-й УАЭ летом 2021 года был объявлен открытый конкурс. На него подались 137 желающих. Отбор проходил в несколько этапов, и в итоге конкурсной комиссией было определено 24 кандидата для основного и запасного составов экспедиции. Все вместе они прошли слаживание и обучение в декабре прошлого года.