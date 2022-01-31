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Больше ученых и женщин: утвержден состав 27-й экспедиции на станцию “Академик Вернадский”

Больше ученых и женщин: утвержден состав 27-й экспедиции на станцию “Академик Вернадский”

Киев • УНН

 • 18329 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Определен состав зимовального отряда 27-й Украинской антарктической экспедиции, который в марте отправится на станцию “Академик Вернадский” и будет работать там более года. В этой команде будет больше ученых, чем обычно, 3 женщины и один из самых молодых участников за все годы, передает УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Цитата

“За время украинских антарктических экспедиций количество зимовщиков изменялась от 10 до 15 человек, но в последние годы отбирали именно 12 — пятеро из команды жизнеобеспечения станции и семеро ученых. В этот же раз мы решили усилить научную часть команды, поэтому в 27-й УАЕ будет 14 участников: 9 ученых, по 3 на каждое направление — геофизика, метеорология, биология, и традиционно врач, повар, дизелист, механик и сисадмин”, — рассказал директор НАНЦ Евгений Дикий.

Детали

Он пояснил, что увеличение количества ученых позволит Украине развивать научные исследования в Антарктике, которые сейчас являются особенно актуальными для всего мира. За последние годы были значительно усилены возможности исследований на станции: модернизирована биологическая лаборатория, установлен ряд новых приборов для метеорологических и геокосмических измерений. Эти новые возможности обусловили необходимость расширить научную группу.

В частности, одной из задач метеорологов 27-й УАЭ является участие в крупном международном проекте “Год полярных предсказаний”. Другая задача экспедиции — расширение программы наблюдений озонового слоя, поскольку последний год оказался аномальным и “озоновая дыра” вела себя непредсказуемо (об этом напишем отдельно).

Как сообщили в НАНЦ, на решение увеличить состав зимовки повлияли климатические изменения, ведь теперь весна на “Вернадском” начинается раньше, чем туда может добраться летний сезонный отряд ученых, поэтому значительно возрастает нагрузка на биологов-зимовальщиков.

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Возглавит 27-м УАЕ один из опытнейших украинских полярников — геофизик Юрий Отруба. Он уже 6 раз зимовал на “Вернадском” и в предыдущей, 25-й УАЭ, не только проводил исследования, но и был бейскомандером, то есть руководителем экспедиции.

Среди 14 участников 11 мужчин и три женщины — две метеорологини и одна биологиня. С тех пор, как в 2018-м НАНЦ возобновил возможность участия женщин в годовых экспедициях после почти 20-летнего перерыва, это будет наибольшее количество участниц на зимовке. До этого в 24 — й УАЭ работали две женщины - ученый и врач, а в 25-й и 26 — й по одной - ученые в области геофизики и биологии соответственно.

Средний возраст членов 27-й УАЭ — 36 лет: старшему исполнилось 50, а младшему — 21. Сейчас он является одним из самых молодых участников всех украинских антарктических экспедиций (до этого был только один полярник, что отправился на станцию в 21 год). С 14 будущих зимовщиков 6 уже работали в летних экспедициях на “Вернадском”, а для 8 это будет первый такой опыт.

Напоминаем

Для отбора участников 27-й УАЭ летом 2021 года был объявлен открытый конкурс. На него подались 137 желающих. Отбор проходил в несколько этапов, и в итоге конкурсной комиссией было определено 24 кандидата для основного и запасного составов экспедиции. Все вместе они прошли слаживание и обучение в декабре прошлого года.

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