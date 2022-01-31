Більше науковців та жінок: затверджено склад 27-ї експедиції на станцію “Академік Вернадський”

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 69918 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 126679 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 127758 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 154961 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 159844 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 130192 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 143497 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 169877 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 181036 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216249 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
748 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме ще 2 години
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 256237 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 347393 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 101068 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 78499 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 104760 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 347428 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 256262 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 325735 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 442109 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 691117 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 36085 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 104744 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 109530 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 146112 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 170375 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Більше науковців та жінок: затверджено склад 27-ї експедиції на станцію “Академік Вернадський”

Більше науковців та жінок: затверджено склад 27-ї експедиції на станцію “Академік Вернадський”

Київ • УНН

 • 18332 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Визначено склад зимовувального загону 27-ї Української антарктичної експедиції, який в березні вирушить на станцію “Академік Вернадський” й працюватиме там понад рік. У цій команді буде більше науковців, ніж зазвичай, 3 жінки та один з наймолодших учасників за всі роки, передає УНН із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Цитата

“За час українських антарктичних експедицій кількість зимівників змінювалась від 10 до 15 людей, але останніми роками відбирали саме 12 — п’ятеро з команди життєзабезпечення станції та семеро науковців. Цього ж разу ми вирішили посилити наукову частину команди, тож у 27-й УАЕ буде 14 учасників: 9 вчених, по 3 на кожен напрям — геофізика, метеорологія, біологія, та традиційно лікар, кухар, дизеліст, механік і сисадмін”, — розповів директор НАНЦ Євген Дикий.

Деталі

Він пояснив, що збільшення кількості вчених дозволить Україні розвивати наукові дослідження в Антарктиці, які зараз є особливо актуальними для всього світу. За останні роки було значно посилено можливості досліджень на станції: модернізовано біологічну лабораторію, встановлено низку нових приладів для метеорологічних та геокосмічних вимірювань. Ці нові можливості зумовили необхідність розширити наукову групу.

Зокрема, одним із завдань метеорологів 27-ї УАЕ є участь у великому міжнародному проєкті “Рік полярних передбачень”. Інше завдання експедиції — розширення програми спостережень озонового шару, оскільки останній рік виявився аномальним і “озонова дірка” вела себе непередбачувано (про це напишемо окремо).

Як повідомили у НАНЦ, на рішення збільшити склад зимівлі вплинули кліматичні зміни, адже тепер весна на “Вернадському” починається раніше, ніж туди може дістатись літній сезонний загін науковців, тож значно зростає навантаження на біологів-зимувальників.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Криголам “Ноосфера” вирушив в Антарктику: маршрут та наукова програма першого рейсу

Очолить 27-му УАЕ один з найдосвідченіших українських полярників — геофізик Юрій Отруба. Він уже 6 разів зимував на “Вернадському” й у попередній, 25-й УАЕ, не лише проводив дослідження, а й був бейскомандером, тобто керівником експедиції.

Серед 14 учасників 11 чоловіків та троє жінок — дві метеорологині та одна біологиня. Відтоді, як 2018-го НАНЦ відновив можливість участі жінок у річних експедиціях після майже 20-річної перерви, це буде найбільша кількість учасниць на зимівлі. До цього в 24-й УАЕ працювали дві жінки — науковиця та лікарка, а в 25-й та 26-й по одній — вчені в галузі геофізики та біології відповідно.

Середній вік членів 27-ї УАЕ — 36 років: найстаршому виповнилося 50, а наймолодшому — 21. Наразі він є одним з наймолодших учасників всіх українських антарктичних експедицій (до цього був лише один полярник, що вирушив на станцію в 21 рік). З 14 майбутніх зимівників 6 уже працювали в річних експедиціях на “Вернадському”, а для 8 це буде перший такий досвід.

Нагадуємо

Для відбору учасників 27-ї УАЕ влітку 2021 року було оголошено відкритий конкурс. На нього подалися 137 охочих. Відбір проходив у кілька етапів, й у підсумку конкурсною комісією було визначено 24 кандидати для основного та запасного складів експедиції. Усі разом вони пройшли злагодження та навчання в грудні минулого року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$85,880.90
Золото
$3,162.80
Tesla
$264.64
Brent
$74.53
S&P 500
$5,642.24
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,875.74