Більше науковців та жінок: затверджено склад 27-ї експедиції на станцію “Академік Вернадський”
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Визначено склад зимовувального загону 27-ї Української антарктичної експедиції, який в березні вирушить на станцію “Академік Вернадський” й працюватиме там понад рік. У цій команді буде більше науковців, ніж зазвичай, 3 жінки та один з наймолодших учасників за всі роки, передає УНН із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.
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“За час українських антарктичних експедицій кількість зимівників змінювалась від 10 до 15 людей, але останніми роками відбирали саме 12 — п’ятеро з команди життєзабезпечення станції та семеро науковців. Цього ж разу ми вирішили посилити наукову частину команди, тож у 27-й УАЕ буде 14 учасників: 9 вчених, по 3 на кожен напрям — геофізика, метеорологія, біологія, та традиційно лікар, кухар, дизеліст, механік і сисадмін”, — розповів директор НАНЦ Євген Дикий.
Деталі
Він пояснив, що збільшення кількості вчених дозволить Україні розвивати наукові дослідження в Антарктиці, які зараз є особливо актуальними для всього світу. За останні роки було значно посилено можливості досліджень на станції: модернізовано біологічну лабораторію, встановлено низку нових приладів для метеорологічних та геокосмічних вимірювань. Ці нові можливості зумовили необхідність розширити наукову групу.
Зокрема, одним із завдань метеорологів 27-ї УАЕ є участь у великому міжнародному проєкті “Рік полярних передбачень”. Інше завдання експедиції — розширення програми спостережень озонового шару, оскільки останній рік виявився аномальним і “озонова дірка” вела себе непередбачувано (про це напишемо окремо).
Як повідомили у НАНЦ, на рішення збільшити склад зимівлі вплинули кліматичні зміни, адже тепер весна на “Вернадському” починається раніше, ніж туди може дістатись літній сезонний загін науковців, тож значно зростає навантаження на біологів-зимувальників.
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Очолить 27-му УАЕ один з найдосвідченіших українських полярників — геофізик Юрій Отруба. Він уже 6 разів зимував на “Вернадському” й у попередній, 25-й УАЕ, не лише проводив дослідження, а й був бейскомандером, тобто керівником експедиції.
Серед 14 учасників 11 чоловіків та троє жінок — дві метеорологині та одна біологиня. Відтоді, як 2018-го НАНЦ відновив можливість участі жінок у річних експедиціях після майже 20-річної перерви, це буде найбільша кількість учасниць на зимівлі. До цього в 24-й УАЕ працювали дві жінки — науковиця та лікарка, а в 25-й та 26-й по одній — вчені в галузі геофізики та біології відповідно.
Середній вік членів 27-ї УАЕ — 36 років: найстаршому виповнилося 50, а наймолодшому — 21. Наразі він є одним з наймолодших учасників всіх українських антарктичних експедицій (до цього був лише один полярник, що вирушив на станцію в 21 рік). З 14 майбутніх зимівників 6 уже працювали в річних експедиціях на “Вернадському”, а для 8 це буде перший такий досвід.
Нагадуємо
Для відбору учасників 27-ї УАЕ влітку 2021 року було оголошено відкритий конкурс. На нього подалися 137 охочих. Відбір проходив у кілька етапів, й у підсумку конкурсною комісією було визначено 24 кандидати для основного та запасного складів експедиції. Усі разом вони пройшли злагодження та навчання в грудні минулого року.