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Больше возможностей: начали действовать соглашения о зоне свободной торговли Украины с Британией и Израилем

Киев • УНН

 • 29354 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. С сегодняшнего дня начала действовать зона свободной торговли между Украиной и Великобританией, а также Израилем, сообщает УНН.

Больше возможностей: начали действовать соглашения о зоне свободной торговли Украины с Британией и Израилем

Так, отныне будет действовать зона свободной торговли между Украиной и Великобританией. Закон Украины о ратификации Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии был официально опубликован в парламентской газете "Голос Украины" и вступил в действие 29 декабря 2020 года.

Также с сегодняшнего дня начала действовать зона свободной торговли между Украиной и Израилем. В 2019 году общий торговый оборот между Украиной и Израилем составил 1 млрд 116 млн 300 тысяч долл США, а по данным экспертов, полноценное функционирование Соглашения о свободной торговле позволит вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе.

Само соглашение о свободной торговле между Украиной и Государством Израиль было заключено 21 января 2019 года. Украинская сторона завершила процедуру ратификации 6 августа 2019 года.

Напомним, Украина готовится к новым соглашениям о свободной торговле с пятью государствами.

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