Україна готується до нових угод про вільну торгівлю з п'ятьма державами
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Україна готується підписати п’ять нових угод про вільну торгівлю — з Єгиптом, Йорданією, В’єтнамом, Індонезією та Китаєм. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко на пресконференції у вівторок, передає УНН.
“Йде підготовка до нових угод про вільну торгівлю з Єгиптом, Йорданією, В’єтнамом, Індонезією та Китаєм. Це все — важливі ринки для української продукції в рамках розширення наших експортних можливостей”, — сказав міністр.
З його слів, розпочато також переговори щодо оновлення угод України з ЄС.
“Це буде наступний виклик у 2021 році, тому що 5 років з часу підписання угоди про асоціацію був так званий „stand still“... Зараз ми можемо переглядати угоди, і ми вже почали такі переговори”, — заявив Петрашко.
Нагадаємо, сьогодні закон України про ратифікацію Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії було офіційно опубліковано в парламентській газеті “Голос України”.