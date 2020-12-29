В Україні вступив в дію закон про ратифікацію угоди щодо вільної торгівлі з Великою Британією

Закон дозволяє ратифікувати Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії, яка замінить у відносинах з Великою Британією Договір про принципи відносин i співробітництво між Україною і Сполученим Королівством Великобританії та Північної Ірландії від 10 лютого 1993 року, ратифікований Законом України від 15 липня 1994 року, та Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Додамо, цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНН раніше, ВРУ ухвалила проект закону № 0083 про ратифікацію Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.