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В Украине вступил в действие закон о ратификации соглашения о свободной торговле с Великобританией

Киев • УНН

 • 11803 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Закон Украины о ратификации Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии официально опубликован в парламентской газете “Голос Украины”, передает УНН.

В Украине вступил в действие закон о ратификации соглашения о свободной торговле с Великобританией

Закон позволяет ратифицировать Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, которое заменит в отношениях с Великобританией Договор о принципах отношений и сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии от 10 февраля 1993 года, ратифицированный Законом Украины от 15 июля 1994 года, и Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Добавим, этот Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНН ранее, ВРУ приняла проект закона № 0083 о ратификации Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

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