Рада ратифікувала Угоду про політичне співробітництво і вільну торгівлю з Великою Британією

"Ратифікувавши цю угоду, ми виведемо наші відносини з Великою Британією, нашим надійним партнером, на якісно новий рівень. Будуть створені оптимальні умови для торгівлі між нашими країнами, це сприятиме виходу українських компаній з їх товарами на ринок Великої Британії. Крім того, завдяки цій угоді ми посилимо політичне партнерство, і перетворимо її на стратегічне, з Британією у протидії російській агресії проти нашої держави", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу у Раді.

Крім того, з його слів, завдяки цій угоді умови поїздок українських громадян до Великої Британії буде спрощено.

Так, відповідно до пояснювальної записки, схвалення проекту закону дозволить ратифікувати Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії, яка замінить у відносинах з Великою Британією Договір про принципи відносин i співробітництво між Україною і Сполученим Королівством Великобританії та Північної Ірландії від 10 лютого 1993 року, ратифікований Законом України від 15 липня 1994 року, та Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Положення Угоди передбачають лібералізацію двосторонньої торгівлі на piвні, що не нижчий, ніж на сьогодні встановлений режимом поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі відповідно до Угоди про асоціацію.

Передбачається також поступове створення зони вільної торгівлі між Україною та Великою Британією відповідно до погоджених графіків скасування ввізного мита.

При цьому, графіки є асиметричними, зокрема, ввізне мито для України не застосовуватиметься з 2023 року, тоді як ввізне мито для Сполученого Королівства не застосовуватиметься з 2026 року.

Передбачено встановлення безмитних тарифних квот Сполученого Королівства для 36 видів товарів, при цьому по чотирьох видах буде встановлено додаткові обсяги. У свою чергу Україною має бути встановлено тарифні квоти для трьох видів товарів та передбачено додаткові обсяги для ще двох.

"Враховуючи вихід Великої Британії з ЄС, Угода дозволить уникнути ситуації, за якої з 1 січня 2021 року потенційно може буде припинено режим преференційної торгівлі, встановлений Угодою про асоціацію, а доступ українських товарів до британського ринку регламентуватиметься менш сприятливим режимом найбільшого сприяння відповідно до правил Світової організації торгівлі та режимом односторонніх торговельних преференцій у рамках Генералізованої системи преференцій Сполучного Королівства", - йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, 8 жовтня Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписали двосторонню угоду між країнами.