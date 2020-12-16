Рада ратифицировала Соглашение о политическом сотрудничестве и свободной торговле с Великобританией

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 83327 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 159808 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 165283 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 366647 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 216313 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 487524 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 347518 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 228070 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 250985 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 258279 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
4.7м/с
81%
Популярные новости

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 51535 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 73394 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 69264 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 55301 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 27604 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 127263 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 115894 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 205178 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 366662 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 487533 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 19604 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 34284 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 42035 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 71620 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 93395 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Рада ратифицировала Соглашение о политическом сотрудничестве и свободной торговле с Великобританией

Киев • УНН

 • 22483 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в среду приняла проект закона №0083 о ратификации Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Соответствующее решение поддержали 303 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Рада ратифицировала Соглашение о политическом сотрудничестве и свободной торговле с Великобританией

"Ратифицировав это соглашение, мы выведем наши отношения с Великобританией, нашим надежным партнером, на качественно новый уровень. Будут созданы оптимальные условия для торговли между нашими странами, это будет способствовать выходу украинских компаний с их товарами на рынок Великобритании. Кроме того, благодаря этому соглашению мы усилим политическое партнерство, и превратим его в стратегическое, с Британией в противодействии российской агрессии против нашего государства", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления в Раде.

Кроме того, по его словам, благодаря этой сделке условия поездок украинских граждан в Великобританию будут упрощены.

Так, согласно пояснительной записке, принятие проекта закона позволит ратифицировать Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, которое заменит в отношениях с Великобританией Договор о принципах отношений и сотрудничестве между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии от 10 февраля 1993 года, ратифицирован Законом Украины от 15 июля 1994 года, и Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Положения Соглашения предусматривают либерализацию двусторонней торговли на уровне, не ниже, чем сегодня установлен режимом углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли в соответствии с Соглашением об ассоциации.

Предполагается также постепенное создание зоны свободной торговли между Украиной и Великобританией в соответствии с согласованными графиками отмены ввозной пошлины.

При этом, графики асимметричны, в частности, ввозная пошлина для Украины не будет применяться с 2023 года, тогда как ввозная пошлина для Соединенного Королевства не будет применяться с 2026 года.

Предусмотрено установление беспошлинных тарифных квот Соединенного Королевства для 36 видов товаров, при этом по четырем видам будут установлены дополнительные объемы. В свою очередь Украиной должны быть установлены тарифные квоты для трех видов товаров и предусмотрены дополнительные объемы для еще двух.

"Учитывая выход Великобритании из ЕС, соглашение позволит избежать ситуации, при которой с 1 января 2021 года потенциально может будет прекращено режим преференциальной торговли, установленный Соглашением об ассоциации, а доступ украинских товаров к британскому рынку регламентироваться менее благоприятным режимом наибольшего благоприятствования в соответствии с правилами Всемирной торговой и режимом односторонних торговых преференций в рамках Генерализированной системы преференций Соединенного Королевства", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, 8 октября Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали двустороннее соглашение между странами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,737.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,784.59