Украина готовится к новым соглашениям о свободной торговле с пятью государствами

“Идет подготовка к новым соглашениям о свободной торговле с Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем. Это все — важные рынки для украинской продукции в рамках расширения наших экспортных возможностей”, — сказал министр.

По его словам, начато также переговоры по обновлению соглашений Украины с ЕС.

“Это будет следующий вызов в 2021 году, потому что 5 лет с момента подписания соглашения об ассоциации был так называемый „stand still“... Сейчас мы можем пересматривать соглашения, и мы уже начали такие переговоры”, — заявил Петрашко.

Напомним, сегодня закон Украины о ратификации Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии был официально опубликован в парламентской газете “Голос Украины”.