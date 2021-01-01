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Більше можливостей: розпочали діяти угоди про зону вільної торгівлі України з Британією та Ізраїлем

Київ • УНН

 • 29354 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Відсьогодні почала діяти зона вільної торгівлі між Україною та Великою Британією, а також Ізраїлем, повідомляє УНН.

Більше можливостей: розпочали діяти угоди про зону вільної торгівлі України з Британією та Ізраїлем

Так, відсьогодні діятиме зона вільної торгівлі між Україною та Великою Британією. Закон України про ратифікацію Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії був офіційно опублікований у парламентській газеті "Голос України" та вступив у дію 29 грудня 2020 року.

Також від сьогоднішнього дня почала діяти зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем. У 2019 році загальний торговельний обіг між Україною та Ізраїлем склав 1 млрд 116,3 млн дол США, а за даними експертів, повноцінне функціонування Угоди про вільну торгівлю дозволить удвічі збільшити товарообіг між країнами у короткостроковій перспективі.

Сама угода про вільну торгівлю між Україною та Державою Ізраїль була укладена 21 січня 2019 року. Українська сторона завершила процедуру ратифікації 6 серпня 2019 року.

Нагадаємо, Україна готується до нових угод про вільну торгівлю з п'ятьма державами.

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