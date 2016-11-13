Более миллиона человек уже проголосовали на выборах президента в Молдове
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Более миллиона человек уже проголосовали во втором туре президентских выборов в Молдове. Об этом сообщила глава ЦИК Молдовы Алина Руссу, передает УНН со ссылкой на Sputnik.
"Голосование проходит в нормальном режиме. Серьезных инцидентов не было обнаружено. По данным на 14:00 проголосовало чуть более одного миллиона человек. Это около 36%", - заявила А.Руссу.
Напомним, сегодня, 13 ноября в Молдове проходит второй тур президентских выборов. Граждане Молдовы должны сделать выбор между лидером социалистов Игорем Додоном и партии "Действие и солидарность" Майей Санду.