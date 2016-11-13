Більше мільйона осіб вже проголосувало на виборах президента у Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Більше мільйона осіб вже проголосувало на другому турі президентських виборів у Молдові. Про це повідомила голова ЦВК Молдови Аліна Руссу, передає УНН з посиланням на Sputnik.
“Голосування проходить в нормальному режимі. Серйозних інцидентів не було виявлено. За даними на 14:00 проголосувало трохи більше одного мільйона осіб. Це близько 36%”, — заявила А.Руссу.
Нагадаємо, сьогодні, 13 листопада у Молдові відбувається другий президентських виборів. Громадяни Молдови мають зробити вибір між лідером соціалістів Ігорем Додоном та головою партії “Дія і солідарність” Майєю Санду.