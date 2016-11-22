Более 70% украинцев не верят в рост доходов после повышения минималки - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Только 13% украинцев верят в то, что повышение минимальной заработной платы приведет к ощутимому росту доходов, передает УНН со ссылкой на данные опроса КМИС.
Согласно данным опроса, 75% украинцев считают, что повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен не приведет к ощутимому росту их личных доходов, верят в это - 13%.
Такой опрос был проведен с 4 по 13 ноября 2016 года Киевским международным институтом социологии. Методом личного интервью опрошено 2039 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой выборке с квотным отбором на последней ступени, среди населения Украины старше 18 лет.
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.