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Более 7% кандидатов в Верховный суд не прошли собеседование - ВККСУ

Киев • УНН

 • 10968 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. К 62,7% кандидатов в Верховный суд Украины не было претензий относительно добродетели, по ним завершено процедуры конкурсного отбора, а по 7,1% кандидатов коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины во время собеседований приняли решение о неподтверждении способности осуществлять правосудие в ВСУ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Более 7% кандидатов в Верховный суд не прошли собеседование - ВККСУ

Как отмечается, коллегии ВККСУ провели собеседования со всеми кандидатами в ВСУ.

"Собеседования были проведены с 381 кандидатом (один кандидат написал заявление о прекращении участия в конкурсе), среди них 73,2% - судьи, 26,8% - адвокаты, ученые, а также кандидаты с совокупным стажем. Для 62,7% (239) кандидатов завершены процедуры конкурсного отбора - по ним объявлен перерыв до формирования общего рейтинга", - сообщили в ведомстве.

Указано, что среди этих кандидатов - 155 судей, 33 адвоката, 32 ученых и 19 кандидатов, которые имеют совокупный стаж.

"Относительно 7,1% (27) кандидатов коллегии ВККСУ во время собеседований приняли решение о неподтверждении способности осуществлять правосудие в Верховном Суде. Такое решение было принято для 23 судей, трех адвокатов и одного ученого", - добавили в ВККСУ.

Сообщается, что решение о добродетели 30,2% (115) кандидатов ВККСУ выносить в полном составе во время пленарных заседаний.

"6 июня 2017 года начнутся заседания ВККСУ в пленарном (полном) составе относительно кандидатов, по которым был объявлен перерыв в связи с наличием отрицательного заключения Общественного совета добродетели о соответствии критериям профессиональной этики и добродетели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на это ждут 101 судья, 4 ученых, 4 адвоката и 6 кандидатов с совокупным стажем - кандидаты, которые получили отрицательные заключения от Общественного совета добродетели на соответствие критериям профессиональной этики и добродетели. "Следует отметить, что для преодоления отрицательного заключения ОСД нужно не менее 11 голосов членов ВККСУ", - говорится в сообщении.

"Вынесение вопроса на голосование в пленарном составе Комиссии не означает, что коллегии ВККСУ не согласились или согласились с выводами Общественного совета добродетели, как это подают некоторые общественные организации. Это означает, что кандидаты предоставили объяснения, в частности документальные. Все эти материалы Комиссия должна исследовать перед тем, как принять решение", - отметил председатель Комиссии Сергей Козьяков.

Всего Общественный совет добродетели подготовил выводы о несоответствии для 36,7% (140) кандидатов критериям профессиональной этики и добродетели.

Решение ОСД распределены следующим образом:

· Судьи: 44% выводов о несоответствии (123 кандидата); информация/особое мнение - 33% (92 кандидата); не выявлено обстоятельств несоответствия - 23% (64 кандидата);

· Адвокаты: 15% выводов о несоответствии (6 кандидатов); информация/особое мнение - 45% (18 кандидатов) не выявлено обстоятельств несоответствия - 40% (16 кандидатов);

· Ученые: 14% выводов о несоответствии (5 кандидатов) информация/особое мнение - 32% (12 кандидатов); не выявлено обстоятельств несоответствия - 54% (20 кандидатов);

· Совокупный стаж: 24% выводов о несоответствии (6 кандидатов); информация/особое мнение - 24% (6 кандидатов); не выявлено обстоятельств несоответствия - 52% (13 кандидатов).

"Рейтинг кандидатов ВККСУ будет формировать после окончания пленарных заседаний", - добавили в ведомстве.

Напомним, ВККСУ допустила к собеседованиям 382 кандидатов на судей Верховного суда .

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