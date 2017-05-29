Більше 7% кандидатів до Верховного суду не пройшли співбесіду - ВККСУ

КИЇВ. 29 травня. УНН. До 62,7% кандидатів до Верховного суду України не було претензій щодо доброчесності, щодо них завершено процедури конкурсного добору, щодо 7,1% кандидатів колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України під час співбесід ухвалили рішення про непідтвердження здатності здійснювати правосуддя у ВСУ, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.