Більше 7% кандидатів до Верховного суду не пройшли співбесіду - ВККСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. До 62,7% кандидатів до Верховного суду України не було претензій щодо доброчесності, щодо них завершено процедури конкурсного добору, щодо 7,1% кандидатів колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України під час співбесід ухвалили рішення про непідтвердження здатності здійснювати правосуддя у ВСУ, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
Як зазначається, колегії ВККСУ провели співбесіди з усіма кандидатами до ВСУ.
"Співбесіди було проведено з 381 кандидатом (один кандидат написав заяву про припинення участі в конкурсі), серед них 73,2 % – судді, 26,8 % – адвокати, науковці, а також кандидати із сукупним стажем. Для 62,7% (239) кандидатів завершено процедури конкурсного добору – стосовно них оголошено перерву до формування загального рейтингу", - повідомили у відомстві.
Вказано, що серед цих кандидатів - 155 суддів, 33 адвокати, 32 науковці та 19 кандидатів, які мають сукупний стаж.
"Стосовно 7,1 % (27) кандидатів колегії ВККСУ під час співбесід ухвалили рішення про непідтвердження здатності здійснювати правосуддя у Верховному Суді. Таке рішення було винесено для 23 суддів, трьох адвокатів та одного науковця", - додали у ВККСУ.
Повідомляється, що рішення щодо доброчесності 30,2% (115) кандидатів ВККСУ виноситиме у повному складі під час пленарних засідань.
"6 червня 2017 року розпочнуться засідання ВККСУ в пленарному (повному) складі стосовно кандидатів, щодо яких було оголошено перерву у зв’язку з наявністю негативного висновку Громадської ради доброчесності про відповідність критеріям професійної етики та доброчесності", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що на це чекатимуть 101 суддя, 4 науковці, 4 адвокати та 6 кандидатів із сукупним стажем – кандидати, які отримали негативні висновки від Громадської ради доброчесності щодо відповідності критеріям професійної етики та доброчесності. "Слід зазначити, що для подолання негативного висновку ГРД потрібно не менше 11 голосів членів ВККСУ", - йдеться у повідомленні.
"Винесення питання на голосування у пленарному складі Комісії не означає, що колегії ВККСУ не погодилися чи погодилися з висновками Громадської ради доброчесності, як це подають деякі громадські організації. Це означає, що кандидати надали пояснення, зокрема документальні. Всі ці матеріали Комісія має дослідити перед тим, як прийняти рішення", – зауважив Голова Комісії Сергій Козьяков.
Усього Громадська рада доброчесності підготувала висновки про невідповідність для 36,7 % (140) кандидатів критеріям професійної етики і доброчесності.
Рішення ГРД розподілені таким чином:
· судді: 44% висновків про невідповідність (123 кандидати); інформація/окрема думка – 33% (92 кандидати); не виявлено обставин щодо невідповідності – 23% (64 кандидати);
· адвокати: 15% висновків про невідповідність (6 кандидатів); інформація/окрема думка – 45% (18 кандидатів); не виявлено обставин щодо невідповідності – 40% (16 кандидатів);
· науковці: 14% висновків про невідповідність (5 кандидатів); інформація/окрема думка – 32% (12 кандидатів); не виявлено обставин щодо невідповідності – 54% (20 кандидатів);
· сукупний стаж: 24% висновків про невідповідність (6 кандидатів); інформація/окрема думка – 24% (6 кандидатів); не виявлено обставин щодо невідповідності – 52% (13 кандидатів).
"Рейтинг кандидатів ВККСУ формуватиме після закінчення пленарних засідань", - додали у відомстві.
Нагадаємо, ВККСУ допустила до співбесід 382 кандидатів на суддів Верховного суду.