Более 60% украинцев не верят в введение "безвиза" с ЕС - опрос

Опрос показал, что в феврале 2017 года в возможность введения безвизового режима между Украиной и ЕС верит каждый пятый житель страны (22%), тогда как две трети украинцев (62%) придерживаются противоположной точки зрения.

При этом каждый второй житель Украины (52%) имеет в виду под безвизовым режимом отсутствие виз для туристических поездок и отдыха; каждый четвертый (24%) - отсутствие виз для рабочих/деловых командировок; каждый пятый (21%) - отсутствие виз при устройстве на работу и каждый десятый (12%) - отсутствие виз при учебе/стажировке в странах ЕС.

Отмечается, что более половины украинцев (53%) не выразили готовность воспользоваться безвизовым режимом с ЕС в случае его введения, тогда как треть опрошенных (34%) безвизовым режимом воспользовались бы.

Отмечается, что исследование проведено в период с 1 по 10 февраля 2017 года среди жителей Украины (за исключением АР Крым, г. Севастополь, неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей). Респонденты отбирались по квотной выборке, репрезентирующей взрослое население Украины по региону проживания (область), полу и возрасту. Объем выборочной совокупности составил 1800 респондентов. Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет 2,4%.

Напомним, 9 марта комитет Европарламента поддержал предоставление "безвиза" Украине .