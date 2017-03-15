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Более 60% украинцев не верят в введение "безвиза" с ЕС - опрос

Более 60% украинцев не верят в введение "безвиза" с ЕС - опрос

Киев  •  УНН

 • 9414 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. По состоянию на февраль 2017 года 62% украинцев не верят в возможность введения безвизового режима с Европейским союзом. Об этом говорится в данных социологического опроса компании Research&Branding Group, передает УНН.

Опрос показал, что в феврале 2017 года в возможность введения безвизового режима между Украиной и ЕС верит каждый пятый житель страны (22%), тогда как две трети украинцев (62%) придерживаются противоположной точки зрения.

При этом каждый второй житель Украины (52%) имеет в виду под безвизовым режимом отсутствие виз для туристических поездок и отдыха; каждый четвертый (24%) - отсутствие виз для рабочих/деловых командировок; каждый пятый (21%) - отсутствие виз при устройстве на работу и каждый десятый (12%) - отсутствие виз при учебе/стажировке в странах ЕС.

Отмечается, что более половины украинцев (53%) не выразили готовность воспользоваться безвизовым режимом с ЕС в случае его введения, тогда как треть опрошенных (34%) безвизовым режимом воспользовались бы.

Отмечается, что исследование проведено в период с 1 по 10 февраля 2017 года среди жителей Украины (за исключением АР Крым, г. Севастополь, неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей). Респонденты отбирались по квотной выборке, репрезентирующей взрослое население Украины по региону проживания (область), полу и возрасту. Объем выборочной совокупности составил 1800 респондентов. Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет 2,4%.

Напомним, 9 марта комитет Европарламента поддержал предоставление "безвиза" Украине .

Украинские Национальные Новости

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