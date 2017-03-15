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Більше 60% українців не вірять у введення "безвізу" з ЄС — опитування

Більше 60% українців не вірять у введення "безвізу" з ЄС — опитування

Київ • УНН

 • 9425 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Станом на лютий 2017 року 62% українців не вірить у можливість введення безвізового режиму з Європейським союзом. Про це йдеться у даних соціологічного опитування компанії Research & Branding Group, передає УНН.

Опитування показало, що у лютому 2017 року в можливість введення безвізового режиму між Україною та ЄС вірить кожен п'ятий житель країни (22%), тоді як дві третини українців (62%) дотримуються протилежної точки зору.

При цьому кожен другий житель України (52%) має на увазі під безвізовим режимом відсутність віз для туристичних поїздок і відпочинку; кожен четвертий (24%) - відсутність віз для робітників/ділових відряджень; кожен п'ятий (21%) - відсутність віз при влаштуванні на роботу і кожен десятий (12%) - відсутність віз при навчанні/стажуванні в країнах ЄС.

Зазначається, щонаразі більше половини українців (53%) не висловили готовність скористатися безвізовим режимом з ЄС в разі його введення, тоді як третина опитаних (34%) безвізовим режимом скористалися б.

Зазначається, що дослідження проведено в період з 1 по 10 лютого 2017 року серед жителів України (за винятком АР Крим, м.Севастополь, непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей). Респонденти відбиралися за квотною вибіркою, що репрезентує доросле населення України за регіоном проживання (область), статтю і віком. Обсяг вибіркової сукупності склав 1800 респондентів. Очікувана середня помилка вибірки становить 2,4%.

Нагадаємо, 9 березня комітет Європарламенту підтримав надання "безвізу" Україні.

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