Более 60 гранатометов и ракетных систем изъяла полиция за прошлый год

По данным А.Авакова, в 2016 году было изъято 959 единиц огнестрельного оружия, 64 гранатомета и ракетные системы и 1867 артиллерийских боеприпасов и боеприпасов для гранатометов.

Полиция изъяла также около 153 тысяч патронов, около 2 тыс. гранат и самодельных взрывных устройств и 268 единиц другого оружия.

Напомним, в 2016 году криминальная полиция задокументировала 22,2 тысячи наркопреступлений, разоблачила 449 наркопритонов и изъяла из обращения 1,8 тонн наркотиков и психотропов.