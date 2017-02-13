Более 60 гранатометов и ракетных систем изъяла полиция за прошлый год
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. За 2016 год криминальная полиция изъяла 959 единиц огнестрельного оружия и 64 гранатомета и ракетные системы. Такие данные обнародовал в своем микроблоге в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.
По данным А.Авакова, в 2016 году было изъято 959 единиц огнестрельного оружия, 64 гранатомета и ракетные системы и 1867 артиллерийских боеприпасов и боеприпасов для гранатометов.
Полиция изъяла также около 153 тысяч патронов, около 2 тыс. гранат и самодельных взрывных устройств и 268 единиц другого оружия.
Напомним, в 2016 году криминальная полиция задокументировала 22,2 тысячи наркопреступлений, разоблачила 449 наркопритонов и изъяла из обращения 1,8 тонн наркотиков и психотропов.