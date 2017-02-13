Більше 60 гранатометів і ракетних систем вилучила поліція за минулий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. За 2016 рік кримінальна поліція вилучила 959 одиниць вогнепальної зброї та 64 гранатометів та ракетних систем. Такі дані оприлюднив у своєму мікроблозі у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН.
За даними А.Авакова, у 2016 році було вилучено 959 одиниць вогнепальної зброї, 64 гранатометів та ракетних систем та 1867 артилерійських боєприпасів та припасів для гранатометів.
Поліція вилучила також близько 153 тисяч патронів, близько 2 тис. гранат та саморобних вибухових пристроїв та 268 одиниць іншої зброї.
Нагадаємо, у 2016 році кримінальна поліція задокументувала 22,2 тисячі наркозлочинів, викрила 449 наркопритонів та вилучила з обігу 1,8 тонн наркотиків і психотропів.