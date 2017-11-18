Более 40 тыс. человек пересекли за сутки линию разграничения в АТО

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, оставался на уровне предыдущих суток.

В общем вчера в КПВВ было оформлено почти 41 тыс. человек и 5,1 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 9435 человек и 920 транспортных средств;

"Марьинка" - 10285 человек и 1835 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7740 человек и 1320 транспортных средств;

"Гнутово" - 4830 человек и 1056 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8655 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд прибыло значительное количество транспортных средств: "Майорское" - 50/100; "Марьинка" - 40/170; "Новотроицкое" - 200/80; "Гнутово" - 60/100.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе ОБСЕ зафиксировала более 6 тыс. Нарушений режима тишины в зоне АТО.