Більше 40 тис. осіб перетнули за добу лінію розмежування в АТО

Пасажиро-транспортний потік через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, залишався на рівні попередньої доби.

Загалом учора в КПВВ було оформлено майже 41 тисячу осіб та 5,1 тисячі транспортних засобів:

“Майорське” — 9435 осіб та 920 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 10285 осіб та 1835 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 7740 осіб та 1320 транспортних засобів;

“Гнутове” — 4830 осіб та 1056 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 8655 осіб.

Сьогодні вранці в КПВВ на в’їзд та виїзд прибула значна кількість транспортних засобів: “Майорське” — 50/100; “Мар’їнка” — 40/170; “Новотроїцьке” — 200/80; “Гнутове” — 60/100.

Як повідомляв УНН, минулого тижня ОБСЄ зафіксувала більше 6 тис. порушень режиму тиші у зоні АТО.