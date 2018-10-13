Более 100 курсантов из Крыма учатся в Херсонской морской академии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Херсонской государственной морской академии учится 108 курсантов из оккупированного Крыма. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю посвящения новых курсантов Херсонской морской академии, передает УНН.
"Херсонская государственная морская академия - один из ведущих центров морского образования с мощной учебно-тренажерной базой. Сегодня здесь учатся лучшие сыновья и дочери Украины. Особенно важно, что среди них - 108 курсантов из Крыма", - отметил Глава государства.
По его словам, в этом жителям оккупированного полуострова помог закон об упрощенной процедуре вступления в украинские вузы. Кроме того, по словам Президента, в Академии учится много иностранных курсантов из разных стран мира.
При этом он добавил, что помощь в подготовке будущих моряков заинтересованы также международные инвесторы, которые помогли вывести тренажерный базу учебного заведения на международный уровень.
Напомним, 26 апреля Минобразования сообщило, что абитуриенты из Крыма и неподконтрольной части Донбасса смогут поступать в украинские вузы или ПТУ по упрощенной процедуре - без прохождения ВНО.