Более 100 курсантов из Крыма учатся в Херсонской морской академии

"Херсонская государственная морская академия - один из ведущих центров морского образования с мощной учебно-тренажерной базой. Сегодня здесь учатся лучшие сыновья и дочери Украины. Особенно важно, что среди них - 108 курсантов из Крыма", - отметил Глава государства.

По его словам, в этом жителям оккупированного полуострова помог закон об упрощенной процедуре вступления в украинские вузы. Кроме того, по словам Президента, в Академии учится много иностранных курсантов из разных стран мира.

При этом он добавил, что помощь в подготовке будущих моряков заинтересованы также международные инвесторы, которые помогли вывести тренажерный базу учебного заведения на международный уровень.

Напомним, 26 апреля Минобразования сообщило, что абитуриенты из Крыма и неподконтрольной части Донбасса смогут поступать в украинские вузы или ПТУ по упрощенной процедуре - без прохождения ВНО.