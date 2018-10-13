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Більше 100 курсантів з Криму навчаються у Херсонській морській академії

Більше 100 курсантів з Криму навчаються у Херсонській морській академії

Київ • УНН

 • 20981 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. В Херсонській державній морській академії навчається 108 курсантів з окупованого Криму. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час урочистих заходів з нагоди посвяти нових курсантів Херсонської морської академії, передає УНН.

"Херсонська державна морська академія - один із провідних центрів морської освіти з потужною навчально-тренажерною базою. Сьогодні тут навчаються найкращі сини і доньки України. Особливо важливо, що серед них – 108 курсантів з Криму", - зазначив голова держави.

За його словами, в цьому жителям окупованого півострова допоміг закон щодо спрощеної процедури вступу до українських вишів. Крім того, за словами Президента, в Академії навчається багато іноземних курсантів з різних країн світу.

При цьому він додав, що допомогу в підготовці майбутніх моряків зацікавлені також міжнародні інвестори, які допомогли вивести тренажерну базу учбового закладу на міжнародний рівень.

Нагадаємо, 26 квітня Міносвіти повідомило, що абітурієнти з Криму і непідконтрольної частини Донбасу зможуть вступати до українських вишів або ПТНЗ за спрощеною процедурою - без складання ЗНО.

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