Більше 100 курсантів з Криму навчаються у Херсонській морській академії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. В Херсонській державній морській академії навчається 108 курсантів з окупованого Криму. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час урочистих заходів з нагоди посвяти нових курсантів Херсонської морської академії, передає УНН.
"Херсонська державна морська академія - один із провідних центрів морської освіти з потужною навчально-тренажерною базою. Сьогодні тут навчаються найкращі сини і доньки України. Особливо важливо, що серед них – 108 курсантів з Криму", - зазначив голова держави.
За його словами, в цьому жителям окупованого півострова допоміг закон щодо спрощеної процедури вступу до українських вишів. Крім того, за словами Президента, в Академії навчається багато іноземних курсантів з різних країн світу.
При цьому він додав, що допомогу в підготовці майбутніх моряків зацікавлені також міжнародні інвестори, які допомогли вивести тренажерну базу учбового закладу на міжнародний рівень.
Нагадаємо, 26 квітня Міносвіти повідомило, що абітурієнти з Криму і непідконтрольної частини Донбасу зможуть вступати до українських вишів або ПТНЗ за спрощеною процедурою - без складання ЗНО.