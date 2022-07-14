Белорусскую журналистку приговорили к восьми годам лишения свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Белорусский суд приговорил журналистку Екатерину Андрееву к восьми годам лишения свободы, обвинив ее в государственной измене. Ей присудили новый срок в дополнение к тому, что она уже отбывает по обвинению в участии в протестах, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.
Детали
Екатерину Андрееву, 28-летнюю журналистку телеканала "Белсат", арестовали во время освещения массовых протестов против правителя страны александра лукашенко в Минске в 2020 году. Ее приговорили к двум годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков. Свою вину Андреева не признала.
Весной, когда она еще находилась в СИЗО, белорусские следователи возбудили против журналистки новое дело и обвинили в государственной измене. Власти не разглашают детали дела, суд проходил за закрытыми дверями.
Государственное информационное агентство "БелТа" со ссылкой на решение суда сообщило о признании Андреевой виновной в передаче государственной тайны.
Правозащитная группа "Весна-96" признала журналистку политзаключенной после первого суда над ней. Как заявляет группа, в настоящее время в Беларуси насчитывается около 1300 политзаключенных, большинство из них были арестованы после волны массовых протестов в 2020-м.
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