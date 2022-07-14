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Білоруську журналістку засудили до восьми років ув'язнення

Білоруську журналістку засудили до восьми років ув'язнення

Київ • УНН

 • 100821 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Білоруський суд засудив журналістку Катерину Андрєєву до восьми років позбавлення волі, звинувативши її у державній зраді. Їй присудили новий термін на додаток до того, що вона вже відбуває за обвинуваченням в участі у протестах, пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

Катерину Андрєєву, 28-річну журналістку телеканалу "Белсат", заарештували під час висвітлення масових протестів проти правителя країни олександра лукашенка у Мінську у 2020 році. Її засудили до двох років позбавлення волі за організацію масових заворушень. Свою провину Андрєєва не визнала.

Навесні, коли вона ще перебувала у СІЗО, білоруські слідчі порушили проти журналістки нову справу та звинуватили у державній зраді. Влада не розголошує деталі справи, суд проходив за зачиненими дверима.

Державне інформаційне агентство "БелТа" з посиланням на рішення суду повідомило про визнання Андрєєвої винною у передачі державної таємниці.

Правозахисна група "Весна-96" визнала журналістку політв'язнем після першого суду над нею. Як заявляє група, наразі в білорусі нараховується близько 1300 політв'язнів, більшість з них арештували після хвилі масових протестів у 2020-му.

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