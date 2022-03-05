Белорусские дипломаты начали увольняться в знак протеста из-за вмешательства Беларуси в конфликт между Россией и Украиной

Детали

Консул Генконсульства Республики Беларусь в Мюнхене Наталья Хвостова решила сложить свои полномочия в знак протеста против российской агрессии в Украине, которая осуществляется при содействии Лукашенко. Заявление поддержал Павел Латушко, цебілоруський дипломат, посол Беларуси в Польше, Франции и министр культуры Беларуси, который пока скрывается от белорусской власти в Польше. Он призвал всех белорусских дипломатов составить свои полномочия и заявить, что Беларусь не поддерживает войну, которую развернула Россия против Украины.

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"Она сделала нравственный выбор в пользу независимости, в том числе и нашего государства (Беларуси), и я хотел бы обратиться ко всем белорусским дипломатам в этот важный исторический момент: принимать решение, сделать моральный выбор за демократию, свободу, независимость и нерушиміть границ, за соблюдение суверенитета и территориальной целостности соседних государств. В ваших руках зависит судьба нашей страны (Беларуси) и отношение к нам (белорусам) Украины и украинского народа", - об этом заявил политик на своем Youtube-канале.

Добавим

Россию и Беларусь отстранили от участия в Международном союзе железных дорог.