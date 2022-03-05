Росію та Білорусь відсторонили від участі у Міжнародному союзі залізниць
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Країну-окупанта Росію та її посібника - Білорусь було відсторонено від участі у Міжнародному союзі залізниць. Про це повідомило в суботу Міністерство інфраструктури України, пише УНН.
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“2 березня Міністерство інфраструктури направило офіційні листи до 11 найбільших та найвпливовіших організацій світу у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, а також будівництва та туризму. Сьогодні надійшла офіційна відповідь від Міжнародного союзу залізниць (UIC) про відсторонення російської та білоруської залізниці від участі в організації до повернення мирної ситуації в Україні”, - зазначили у МІУ.
Деталі
За даними відомства, UIC повідомили, що слідкують за ситуацією та виразили солідарність з Українською залізницею у складні для країни часи.
Довідково
Міжнародний союз залізниць (Union internationale des chemins de fer) — всесвітня асоціація торговельно-економічного співробітництва між основними суб'єктами міжнародного залізничного сектора. Союз заснований у 1922 році, штаб-квартира знаходиться у Парижі, членами UIC є 204 організації.
Раніше
Як писав УНН, минулого тижня ФІФА та УЄФА вирішили відсторонити збірну Росії від міжнародних змагань.