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Білоруські дипломати почали звільнятися на знак протесту через втручання Білорусі у конфлікт між Росією та Україною

Білоруські дипломати почали звільнятися на знак протесту через втручання Білорусі у конфлікт між Росією та Україною

Київ • УНН

 • 245962 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Білоруські дипломати через свої погляди на події в Україні почали звільнятися за власним бажанням. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Nexta. 

Деталі

Консул Генконсульства Республіки Білорусь у Мюнхені Наталія Хвостова вирішила скласти свої повноваження на знак протесту проти російської агресії в Україні, що здійснюється за сприяння Лукашенка. Заяву підтримав Павло Латушко, цебілоруський дипломат, посол Білорусі у Польщі, Франції та міністр культури Білорусі, який наразі переховується від білоруської влади у Польщі. Він закликав усіх білоруських дипломатів скласти свої уповноваження та заявити, що Білорусь не підтримує війну, яку розгорнуда Росія проти України.

Цитата

"Вона зробила моральний вибір в користь незалежності, в тому числі й нашої держави (Білорусі), і я хотів би звернутися до усіх білоруських дипломатів у цей важливий історичний час: приймати рішення, зробити моральний вибір за демократію, свободу, незалежність та нерушиміть кордонів, за дотримання суверенітету та територіальної цілісності сусідніх держав... у ваших руках залежить доля нашої країни (Білорусі) та відношення до нас (білорусів) України та українського народу", - про це заявив політик на своєму Youtube-каналі.

Додамо

Росію та Білорусь відсторонили від участі у Міжнародному союзі залізниць.

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